Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Blankenheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch (13. August) stürzte ein 41-jähriger Mann aus Blankenheim um 17.40 Uhr mit dem Motorrad auf der Kreisstraße 41 bei Blankenheim-Reetz.

Er befuhr die K 41 von Reetz kommend in Richtung Freilingen.

Nach eigenen Angaben kam ihm nach einem Kurvenausgang auf seinem Fahrstreifen ein Pkw entgegen. Er musste dem unbekannten Pkw-Fahrer ausweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stürzte der Blankenheimer mit dem Motorrad und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw der Marke Audi gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich des Verkehrsunfalls mit Flucht aufgenommen.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. dem Pkw-Fahrer nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell