PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Blankenheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch (13. August) stürzte ein 41-jähriger Mann aus Blankenheim um 17.40 Uhr mit dem Motorrad auf der Kreisstraße 41 bei Blankenheim-Reetz.

Er befuhr die K 41 von Reetz kommend in Richtung Freilingen.

Nach eigenen Angaben kam ihm nach einem Kurvenausgang auf seinem Fahrstreifen ein Pkw entgegen. Er musste dem unbekannten Pkw-Fahrer ausweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stürzte der Blankenheimer mit dem Motorrad und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw der Marke Audi gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich des Verkehrsunfalls mit Flucht aufgenommen.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. dem Pkw-Fahrer nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 12:51

    POL-EU: Kradfahrer flüchtet vor der Polizei

    Mechernich (ots) - Am Mittwoch, dem 13. August, staunten Polizeibeamte um 11:45 Uhr in der Heerstraße in Mechernich nicht schlecht: Ein Motorradfahrer überholte nicht nur mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein ziviles Fahrzeug, sondern legte dabei auch noch eine Einrad-Showeinlage hin. Der Kradfahrer befuhr die Heerstraße in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße, überholte ein unbeteiligtes Fahrzeug und kurz ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:40

    POL-EU: Arbeitsunfall in Kall

    Kall (ots) - Am gestrigen Dienstag (12. August) kam es um 11.50 Uhr in einer Firma in Kall am Siemensring zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 34-Jähriger zog sich beim Reinigen einer Maschine lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Hintergrund: Bei schweren Arbeitsunfällen übernimmt in der Regel die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Dies ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:39

    POL-EU: Brandgefährlich: Kartoffelsäcke

    Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Gestern (12. August) kam es in der Kuchenheimer Straße in Euskirchen zu einem Brand. Gegen 14.45 Uhr bemerkten Nachbarn brennende, leere Kartoffelsäcke im Innenhof eines Einfamilienhauses. Das Feuer hatte sich bereits auf die Dachrinne ausgebreitet. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr mithilfe eines Gartenschlauchs gelöscht werden. Der Schaden liegt im mittleren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren