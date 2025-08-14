Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall, Flucht, Doppel-Promille und eine Portion Drama

Mechernich (ots)

Am Mittwochabend flüchtete ein 40-jähriger Fahrer um 20.38 Uhr von der Unfallstelle auf der Landstraße 11 bei Mechernich.

Der Mann aus Nettersheim befuhr mit einem Kastenwagen die L 11 von Mechernich-Obergartzem kommend in Richtung Euskirchen.

Während der Fahrt kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen angrenzenden Graben.

Anschließend kippte der Kastenwagen auf die Seite.

Der Mann kletterte selbstständig aus dem Fahrzeug, lehnte Hilfeversuche von Zeugen ab und organisierte stattdessen telefonisch die Abholung durch eine Bekannte, die ihn wenig später mit einem anderen Fahrzeug abholte.

Den beschädigten Wagen ließ er an der Unfallstelle zurück.

Im Rahmen von Ermittlungen konnten beide Personen um 21:10 Uhr an einer Wohnanschrift in Mechernich-Obergartzem angetroffen werden.

Als der Mann die Polizeibeamten erblickte, trat er ihnen mit gehobenen Fäusten entgegen. Er konnte von den Polizeibeamten zu Boden gebracht und fixiert werden.

Beide Personen waren alkoholisiert. Der Test ergab 1,02 Promille bei dem Mann und 1,66 Promille bei der Frau.

Der Nettersheimer hatte sich bei dem Unfall verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ermittlungen ergaben, dass er ohne Führerschein unterwegs war.

Auch der Pkw der 25-Jährigen wies frische Unfallspuren auf, zu deren Herkunft die Frau jedoch keine Angaben machen wollte.

Freiwillig mit zur Polizeiwache wollte sie ebenfalls nicht - stattdessen probierte sie die "Karate-ohne-Treffer"-Variante aus und trat nach den Polizeibeamten, verfehlte diese jedoch.

Daraufhin wurde sie gefesselt und in den Streifenwagen gesetzt. Bei der Fixierung wurde ein Polizeibeamter verletzt.

Während der Fahrt beleidigte sie die Einsatzkräfte.

Auf der Polizeiwache wurde die Frau zunehmend aggressiver und trat erneut nach den Polizeibeamten.

Den Tritten konnten die Beamten jedoch ausweichen.

Um weitere Straftaten zu verhindern und die eigene Person zu schützen, wurde die Frau in Gewahrsam genommen.

Auch bei der Frau wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Unfallfahrzeug des Nettersheimers wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Gegen die 25-Jährige wurde Anzeige wegen Widerstands, Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholeinfluss erstattet.

