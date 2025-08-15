Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Verkehrskontrollen aufgefallen

Euskirchen-Elsig/ Schleiden (ots)

Am Donnerstag (14. August) wurde ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus Weilerswist um 17.12 Uhr in der Straße In der Driesch in Euskirchen-Elsig im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert.

Während der Kontrolle zitterte der Mann stark mit den Beinen und Händen.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine.

Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich der Drogeneinwirkung gefertigt.

Am Freitag, dem 15. August, wurde ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal um 00:25 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Gemünder Straße in Schleiden angehalten und kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Mann Atemalkohol festgestellt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,46 Promille.

Seine Pupillen zeigten keine Reaktion und verengten sich bei Lichteinfall.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und Cannabis.

Auf der Polizeiwache in Schleiden wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Es wurde eine Anzeige bezüglich der Drogeneinwirkung gefertigt.

In beiden Fällen wurde ihm das Führen von Kraftfahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell