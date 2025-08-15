PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Verkehrskontrollen aufgefallen

Euskirchen-Elsig/ Schleiden (ots)

Am Donnerstag (14. August) wurde ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus Weilerswist um 17.12 Uhr in der Straße In der Driesch in Euskirchen-Elsig im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert.

Während der Kontrolle zitterte der Mann stark mit den Beinen und Händen.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine.

Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich der Drogeneinwirkung gefertigt.

Am Freitag, dem 15. August, wurde ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Hellenthal um 00:25 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Gemünder Straße in Schleiden angehalten und kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Mann Atemalkohol festgestellt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,46 Promille.

Seine Pupillen zeigten keine Reaktion und verengten sich bei Lichteinfall.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und Cannabis.

Auf der Polizeiwache in Schleiden wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Es wurde eine Anzeige bezüglich der Drogeneinwirkung gefertigt.

In beiden Fällen wurde ihm das Führen von Kraftfahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 12:53

    POL-EU: 15-Jähriger ohne Fahrerlaubnis auf Quad unterwegs

    Mechernich-Kommern (ots) - Am gestrigen Mittwoch (14. August) fiel Polizeibeamten um 11.51 Uhr ein Quad-Fahrer auf einem Feldweg in Höhe der Bundesstraße 477 bei Mechernich auf. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Aus diesem Grund wendeten die Polizeibeamten mit dem Streifenwagen und beabsichtigten, das Quad einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle, indem er mit ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 12:53

    POL-EU: Werkbank geriet in Brand

    Mechernich (ots) - Am gestrigen Mittwoch (13. August) geriet gegen 16 Uhr eine Werkbank in einem Gartenhaus in der Brühler Straße in Mechernich in Brand. Auslöser war Arbeiten mit einem Winkelschleifer. Der 78-jährige Eigentümer bemerkte den Brand zunächst nicht, sondern wurde von einem Nachbarn auf die Rauchentwicklung aufmerksam gemacht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. An der Werkbank entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Euro-Bereich. ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 12:52

    POL-EU: Brand in Schrebergarten

    Bad Münstereifel (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Mittwochabend (13. August) um 21.06 Uhr in einem Schrebergarten in der Straße "Große Bleiche" in Bad Münstereifel ein Feuer aus. Dabei brannte ein Zaun nieder. Ein Zeuge bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Euro-Bereich. Die Brandermittler der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren