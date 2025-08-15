Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gefälschtes Rezept in Apotheke vorgelegt

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (14. August) löste ein 58-Jähriger um 11 Uhr ein Rezept in einer Apotheke in der Gerberstraße ein.

Das Medikament war zu diesem Zeitpunkt in der Apotheke jedoch nicht vorrätig. Die Apothekerin teilte ihm deshalb mit, dass er das Medikament zu einem späteren Zeitpunkt abholen könne.

Gegen 14 Uhr suchte der Mann erneut die Apotheke auf.

Zwischenzeitlich fiel der Apothekerin jedoch auf, dass es sich bei dem Rezept um eine Fälschung handelte. Der Mann hatte bereits am Montag, dem 11. August, ein Rezept für ein identisches Medikament eingelöst.

Die verschriebene Menge reicht üblicherweise für mehrere Wochen aus.

Die Apothekerin verweigerte die Herausgabe des Medikaments, konfrontierte den Mann mit der Fälschung und rief die Polizei.

Daraufhin verließ der Mann die Apotheke.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte er in der Nähe der Apotheke angetroffen werden.

Er äußerte sich nicht zum Sachverhalt.

Das Rezept wurde sichergestellt. Da auch bei dem ersten Rezept von einer Fälschung ausgegangen wird, wurde in beiden Fällen eine Anzeige wegen Urkundenfälschung gefertigt.

