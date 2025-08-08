Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: PI - Gemeinsame Kontrolle im Bahnhof- Haftbefehle vollstreckt; Messer sichergestellt

Pinneberg (ots)

Gestern Abend kontrollierten Landes- und Bundespolizisten gemeinsam in zwei Streifenteams am Pinneberger Bahnhof. Die Beamten kontrollierten mehr als 20 Personen, ließen sich das mitgeführte Gepäck zeigen und fragten nach mitgeführten Waffen.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung eines 31-jährigen Polen kam ein offener Haftbefehl heraus. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Trunkenheit. Er konnte die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 480,- Euro begleichen und entging somit einer Haftstrafe.

Anders erging es einem 41-jährigen Georgier. Der Mann konnte sich nur mit einem Bild seiner griechischen Identitätskarte ausweisen. Er sprach russisch und konnte sich mit einem Bundespolizisten unterhalten. Dabei verstrickte er sich in Widersprüche. Letztendlich wurden das "Originaldokument" ausgehändigt und die Bundespolizisten stellten fest, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung auf dem Polizeirevier Pinneberg stellte such heraus, dass er nicht Grieche sondern Georgier war. Hier bestand der Verdacht der Urkundenfälschung und des unerlaubten Aufenthalts.

Bei der Überprüfung seiner "richtigen Personalien" ermittelten die Beamten, dass er mit Haftbefehl wegen Bandendiebstahl gesucht wurde. Er wurde verhaftet und durch Beamte der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort wird er jetzt die nächsten 254 Tagen verbringen.

Bei weiteren Kontrollen wurden ein Küchenmesser, ein Taschenmesser (siehe Bild) und ein Cuttermesser durch die Beamten des Polizeireviers Pinneberg sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell