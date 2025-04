Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Niedertopfstedt (ots)

Unbekannte versuchten am Sonntag zwischen 03 Uhr und 05 Uhr in eine Wohnung Am Gut einzubrechen. Zuvor gelangten die Täter mittels einfacher Gewalt in den Hausflur des Mehrfamilienhauses. An einer Wohnungstür versuchten sie durch den Einsatz eines Hebelwerkzeugs die Wohnungstür zu offenen, was jedoch nicht gelang. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren am Tatort.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0094627

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell