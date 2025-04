Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Pkw beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Sonntagmorgen wurden im Bereich des Bahnhofes in Nordhausen die Reifen mehrere Pkw zerstört. Bei einigen Autos wurden alle vier Reifen luftleer vorgefunden. Betroffen waren Fahrzeuge in der Reichsstraße, Landgrabenstraße, auf dem Bahnhofsplatz und der Landgrabenstraße sowie direkt auf dem Parkplatz neben dem Bahnhof. Die Polizei bittet Personen, die in den Morgenstunden des 13.04.2025 verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich hatten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

