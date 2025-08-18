PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rätselhafte Blutspuren an Pkw

Schleiden-Olef (ots)

Zeugen meldeten am gestrigen Sonntag (17. August) gegen 15 Uhr auffällige Blutspuren an einem am Straßenrand in der Straße Wehrley in Schleiden-Olef geparkten Pkw. Als die Polizeibeamten eintrafen, war im Heckbereich des Fahrzeugs noch flüssiges Blut erkennbar. Zudem konnten Unfallspuren am Fahrzeug festgestellt werden. Die Polizeibeamten suchten daraufhin die Halteranschrift des Fahrzeugs auf. Der Halter teilte mit, dass er bereits durch den Vater eines 17-jährigen Fahrradfahrers über das beschädigte Fahrzeug informiert worden war. Nach eigenen Angaben hatte der Jugendliche in den Morgenstunden die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und war mit dem geparkten Pkw kollidiert. Trotz eines Bremsversuchs konnte der Jugendliche die Kollision mit dem Fahrzeug nicht mehr verhindern. Dabei stürzte er gegen den Pkw und zog sich schwere Verletzungen zu. Anschließend kehrte der Jugendliche noch eigenständig an seine Wohnanschrift zurück. Seine Eltern brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Es wurde eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt.

