PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zu schnell unterwegs - Bilanz von Wochenendkontrollen

Kreis Euskirchen (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei Euskirchen im Rahmen des linksrheinischen Qualitätszirkels erneut die Geschwindigkeit im Kreisgebiet überwacht. Ziel solcher Kontrollen ist es, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen - denn überhöhte Geschwindigkeit gehört weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen und führt immer wieder zu schweren Unfällen.

Kontrolliert wurde unter anderem auf der B 266 bei Schleiden-Vogelsang, der L 165 bei Bad Münstereifel-Mahlberg, der L 113 bei Bad Münstereifel-Bliesthal, sowie in den Bereichen Mechernich, Kall und Blankenheim (L 115).

Das Ergebnis: 144 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs. Gegen fünf Fahrer wird wegen erheblicher Überschreitungen ein Fahrverbot verhängt.

Besonders erschreckend:

Ein Kradfahrer wurde in einer 70er-Zone mit 136 km/h gemessen. Ein Pkw-Fahrer fuhr bei erlaubten 70 km/h mit 126 km/h.

Die Polizei Euskirchen wird auch in Zukunft regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Diese Maßnahmen dienen nicht der "Abzocke", sondern dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer. Wer sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten hält, trägt entscheidend dazu bei, Unfälle zu vermeiden und Leben zu schützen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 09:46

    POL-EU: Einbruch in Grundschule

    Mechernich-Kommern (ots) - Am Samstag, 16.08.2025 wurde gegen 02:15 Uhr über eine Sicherheitsfirma der Einbruch in die Katholische Grundschule in Kommern gemeldet. An einer der Außentüren konnten am Türblatt und der Türzarge frische Hebelspuren festgestellt werden. Im Inneren konnten weitere Türen festgestellt werden, die ebenfalls aufgehebelt worden waren. In den Räumen wurden diverse Schränke geöffnet und augenscheinlich durchwühlt. Im Rahmen einer gleichzeitig ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 09:43

    POL-EU: Bei Verkehrskontrolle richtigen Riecher bewiesen, Haftbefehl vollstreckt.

    Mechernich-Kommern (ots) - Am Samstag, 16.08.2025 wurde gegen 19:40 Uhr ein Fahrzeug in Mechernich-Kommern im Bereich des Mechernicher Weges Ecke Schützenweg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Vor Ort konnte der 43-jährige männliche Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis vorweisen. Nach eigenen Angaben, wurde ihm die Fahrerlaubnis in Belgien ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 09:22

    POL-EU: Brand vor Gebäude

    Euskirchen (ots) - Am heutigen Freitagmorgen, dem 15. August, geriet Sperrmüll vor einem Gebäudekomplex in der Straße "Deutscher Platz" in Weilerswist in Brand. In dem Gebäude befinden sich mehrere Wohnungen und Ladenlokale. Unbekannte hatten circa 10 Kubikmeter Sperrmüll vor einem leerstehenden Ladenlokal mutwillig in Brand gesetzt. Durch die Hitzeentwicklung wurden mehrere Fensterscheiben beschädigt. Im Anschluss zog der Rauch durch den bewohnten Hauskomplex. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren