Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Lkw-Fahrer hat nicht nur Kraftstoff getankt

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Wegen eines betrunkenen Lkw-Fahrers sprach ein Zeuge am Montagnachmittag eine Polizeistreife an der Rastanlage an. Die Beamten kontrollierten den Brummi-Fahrer, der gerade dabei war, seine Ruhezeit auf dem Parkplatz einzuhalten. Da der Mann stark nach Alkohol roch, führten die Polizisten mit ihm einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: satte 3,16 Promille. Um zu verhindern, dass der 40-Jährige in den nächsten Stunden mit diesem Pegel die Fahrt antritt, stellten die Ordnungshüter die Papiere des Mannes sicher. Am Nachmittag des Folgetages suchte die Streife den 40-Jährigen auf, um dessen Fahrtüchtigkeit festzustellen und ihm seine Papiere wieder auszuhändigen. Leider ohne Erfolg: Der Atemalkoholtest zeigte im Ergebnis erneut mehr als drei Promille an, weswegen die Beamten unverrichteter Dinge wieder abrückten. Für den heutigen Mittwoch ist der nächste Versuch geplant. Es bleibt abzuwarten, ob dieser erfolgreicher verläuft. |kfa

