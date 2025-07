Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Schwertransport blockiert Fahrbahn

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

A62/Niedermohr (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (15.07.2025), gegen 22 Uhr, kam auf der A62 in Fahrtrichtung Trier ein mit einem Brückenbauteil beladener Schwertransport aus noch ungeklärter Ursache im Baustellenbereich in Höhe der Ortschaft Niedermohr mit dem "Nachläufer" von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei mehrere Meter der Schutzplanken. Durch das hohe Gewicht der Ladung gelang es dem Fahrer nicht, das Gespann zurück auf die Fahrbahn zu rangieren.

Zur Bergung des Havaristen wurde eine Spezialfirma mit einem Kranwagen beauftragt. Die Richtungsfahrbahn Trier war bis zum Abschluss der Bergung für mehrere Stunden gesperrt. Die Autobahnmeister Landstuhl richtete eine Umleitungsstrecke ein. An den Schutzplanken entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. |ht

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell