Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Präventionsveranstaltung zur Verwiegung von Wohnmobilen und Wohnanhängern

Kaiserslautern (ots)

Viele Camperinnen und Camper unterschätzen häufig die zulässige Beladung ihrer Wohnmobile oder Wohnanhänger. Ein Fahrzeug mit gefüllten Wassertanks, Gasflaschen und persönlichem Gepäck kann schnell die maximal erlaubte Zuladung erreichen. Deshalb bietet das Polizeipräsidium Westpfalz am Samstag, den 19. Juli, von 9 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz "Schweinsdell" an der Bundesautobahn 6, Anschlussstelle Kaiserslautern Ost, die Möglichkeit an, Wohnmobile oder Wohnwagengespanne kostenlos wiegen zu lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte bringen Sie die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) des Zugfahrzeugs sowie des Anhängers oder des Wohnmobils mit.

Festgestellte Überladungen werden im Rahmen der Veranstaltung nicht geahndet. Die Idee der Verwiegungsaktion entstand aufgrund zahlreicher Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Fahrzeuge wiegen lassen möchten, um sicher und regelkonform in den Urlaub zu starten. Ziel der Aktion der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz ist es, frühzeitig zu informieren und zu sensibilisieren. Neben der Verwiegung informieren die Verkehrsexperten auch zu weiteren Themen rund um den sicheren Reiseverkehr. Ladungssicherung, Führerscheinrecht sowie allgemeine Fragen zum sicheren Reisen werden vor Ort beantwortet.

Das Polizeipräsidium Westpfalz lädt alle Campingbegeisterte herzlich ein, dieses kostenfreie Angebot zu nutzen, um sicher und unbesorgt in die Ferien starten zu können. |kfa

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell