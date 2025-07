Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Teleskopschneider beschädigt Fahrzeugtank...ZEUGEN gesucht...

BAB 6; Kaiserslautern (ots)

Auf BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim, zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und dem Dreieck Kaiserslautern, verliert ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagabend gegen 22.00 Uhr Ladung in Gestalt eines "Teleskopschneiders". Ein PKW-Fahrer fährt über die Anschlussstelle Kaiserslautern-West auf die BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim auf, wechselt um einen langsameren Verkehrsteilnehmer zu überholen über den mittleren auf den linken Fahrstreifen und überfährt den auf der Fahrbahn befindlichen Gegenstand. Der geschädigte Fahrer setzt die zuständige Polizeidienststelle unmittelbar über den Vorfall in Kenntnis. Das Fahrzeug scheint zunächst beschädigt, jedoch uneingeschränkt fahrbereit. An der eigenen Wohnanschrift stellt der Fahrer jedoch fest, dass es auch zu einer Beschädigung des Kraftstofftanks gekommen und nahezu der gesamte Kraftzstoff ausgelaufen ist. Er verständigt einen Abschlepper. Die eingesetzte Streife kann den überfahrenen Gegenstand auf dem Standstreifen feststellen und entfernen. Am den VW Golf dürfte ein Schaden von ca. 2000 Euro enstanden sein. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht nun Zeugen, die eventuell sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher machen können!

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell