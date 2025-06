Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Wegen erheblichen Mängeln, Weiterfahrt untersagt...

BAB 6; Enkenbach (ots)

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung, wurde ein älterer osteuropäischer Sattelzug festgestellt, der in der Folge auf dem kontrolliert wurde. Der Sattelanhänger mit 40 Fuß-Container war mit 21 Tonnen Milch mit Zielort Shanghai beladen. Der Container sollte in Lundwigshafen aufs Schiff verladen werden. Bei der technischen Inaugenscheinnahme wurden eine Vielzahl von Mängeln festgestellt, die zur Verkehrsunsicherheit führten. Unter anderem waren an dem Sattelanhänger zwei Bremsscheiben mehrfach gerissen, zwei Reifen beschädigt und die Stoßdämpfer derart verrostet, dass diese nicht mehr funktionierten. Außerdem waren am Rahmen unsachgemäße Schweißarbeiten durchgeführt worden. Auch an der Sattelzugmaschine war eine Bremsscheibe mehrfach gerissen. Die oben angeführten Mängel führen an beiden Fahrzeugen zur Verkehrsunsicherheit, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde und die Reparatur vor Ort erfolgen muss. Dem Fahrer wurde eine entsprechende Verfügung mit Mängelliste ausgehändigt. Da es sich augenscheinlich um Wartungsmängel handelt wird neben dem Fahrer auch der Halter beanzeigt. Ein Einziehungsverfahren wird angeregt.

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell