Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Rechts überholt - Zeugen einer Verkehrsgefährdung gesucht

Quirnbach (Kreis Kusel) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und Betroffene einer Verkehrsgefährdung auf der Autobahn 62. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf war am Mittwochvormittag auf der Autobahn in Richtung Trier unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Potzberg überholte er einen Pkw mit Anhänger, in dem er rechts über den Standstreifen fuhr. Die direkt dahinter fahrende Polizeistreife hielt den 19-Jährigen daraufhin an und unterzog ihn einer Verkehrskontrolle. Er muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Da zu der Zeit des Überholmanövers weitere Verkehrsteilnehmer unterwegs waren, sucht die Polizei jetzt Zeugen oder Betroffene, die Angaben zur Fahrweise des 19-Jährigen machen können. Sie werden gebeten, sich unter 0631 369-14499 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell