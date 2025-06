Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Gezielte Kontrollen: RASER und DRÄNGLER

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntag (19.06.2025), wurden durch gemeinsame Kontrollen der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und den Zentralen Verkehrsdiensten Westpfalz auf der Autobahn mehrere RASER und DRÄNGLER ins Visier genommen. Durch die mit mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen ausgestatteten zivilen Fahrzeuge konnten mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Tagessieger war ein 32jähriger Fahrzeugführer, welcher die Geschwindigkeit im 100km/h beschränkten Baustellenbereich um 72km/h überschritt. Weiterhin konnten mehrere Drängler festgestellt werden, welche andere Verkehrsteilnehmer nötigten und ausbremsten. Im Rahmen der Kontrollen konnte bei einem Fahrzeugführer ein Haftbefehl festgestellt und vollstreckt werden. Im Bereich des Polizeipräsidiums Mainz kam es an diesem Nachmittag auf der Autobahn 63 zu einem illegalen Straßenrennen mit vier beteiligten Fahrzeugen. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten drei der beteiligten Fahrzeuge durch die spezialisierten Kräfte im Bereich des Autobahndreiecks Kaiserslautern festgestellt werden. Bei der Nachfahrt konnten erneut Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Zu einem erneuten Fahrzeugrennen kam es nicht. Die darauffolgenden Kontrollen erbrachten das Ergebnis, dass es sich bei den RASERN um US-Militärangehörige handelt, welche in der Rennszene bekannt sind. Durch direkte Folgemaßnahmen der Militärpolizei Kaiserslautern wurde den RASERN die Fahrerlaubnis entzogen.

