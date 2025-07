Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Baustellenabsperrung auf Fahrbahn gestellt - Wer kann Hinweise geben?

BAB6, Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am Samstagmorgen gingen bei der Polizei gleich mehrere Meldungen ein, dass eine Warnbake einer Baustellenabsperrung mittig auf der Fahrbahn der A6 stehen würde. Die Beamten konnte die Warnbake feststellen und von der Autobahn entfernen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind in der Zeit von 04:00 Uhr - 04:20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 11899 mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell