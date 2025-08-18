PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision zwischen Rennradfahrerin und Kleinkraftradfahrer

Bad Münstereifel (ots)

Am Freitag (15. August) kam es um 15.58 Uhr auf der Landstraße 11 bei Bad Münstereifel-Kalkar zu einem Unfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Rennrad.

Ein 16-Jähriger aus Euskirchen befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Landstraße 11 aus Richtung Mechernich-Antweiler kommend in Richtung Bad Münstereifel-Kalkar.

Vor ihm befuhr eine 46-Jährige aus Euskirchen mit ihrem Rennrad die Landstraße 11 in gleicher Fahrtrichtung.

Der 16-Jährige bemerkte die vor ihm fahrende Radfahrerin zu spät. Er bremste abrupt ab, kam von der Fahrbahn ab und konnte sich zunächst wieder auf das Krad auf der Fahrbahn auffangen.

Im Anschluss kollidierte er jedoch mit der Radfahrerin. Beide Personen stürzten zu Boden und verletzten sich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

