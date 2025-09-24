PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gefälschter Führerschein bei Kontrolle sichergestellt

Darmstadt (ots)

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen hat am Montagnachmittag (22.9.) einen 22-Jährigen festgenommen und seinen Führerschein sichergestellt. Gegen 14.40 Uhr stoppten die Polizeikräfte den Mann aus dem Landkreis Rastatt auf der Autobahn 5 bei Darmstadt und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei fiel der Beamtin und dem Beamten auf, dass es sich bei der rumänischen ID-Karte sowie dem Führerschein um Fälschungen handelt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro aufbringen. Er muss sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13200
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 08:05

    POL-DA: Lindenfels: Eingangstür durch Einbruchversuch beschädigt / Wer hat etwas bemerkt?

    Lindenfels (ots) - Ins Visier von Einbrechern geriet ein Mehrfamilienhaus im Schloßwaldweg, wobei ein Schaden an der Haustür entstand. Zwischen Montagmittag (22.9.) etwa 13.00 Uhr und Dienstagabend (23.9.) etwa 19.00 Uhr näherten sich die bislang unbekannten Täter der Eingangstür und schlugen das sich darin befindende Glaselement ein. Im Anschluss versuchten sie ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 07:50

    POL-DA: Einhausen/Groß-Hausen: Durchs Küchenfenster eingestiegen / Polizei sucht Zeugen

    Einhausen/Groß-Hausen (ots) - Kriminelle hatten es am Dienstag (23.9.) auf ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße abgesehen und dort mehrere Tausend Euro erbeutet. Auf bislang ungeklärte Weise gelangten die Unbekannten zwischen 7.30 Uhr und 20.00 Uhr vermutlich über ein Küchenfenster in eine Wohnung im Erdgeschoss. Dort entwendeten sie das Bargeld des Bewohners, ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 00:13

    POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Heppenheim / Lorsch (ots) - Am Montag, den 22.09. um 10 Uhr, kam es auf der B460 zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (schwarzer Mitsubishi) war auf der B460 von Heppenheim in Fahrtrichtung Lorsch unterwegs. Ein entgegenkommendes Fahrzeug (Marke und Farbe unbekannt) überholte einen weißen LKW (Marke und Aufschrift unbekannt) über die Gegenfahrbahn. Der schwarze Mitsubishi musste mit seinem Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren