Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gefälschter Führerschein bei Kontrolle sichergestellt

Darmstadt (ots)

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen hat am Montagnachmittag (22.9.) einen 22-Jährigen festgenommen und seinen Führerschein sichergestellt. Gegen 14.40 Uhr stoppten die Polizeikräfte den Mann aus dem Landkreis Rastatt auf der Autobahn 5 bei Darmstadt und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei fiel der Beamtin und dem Beamten auf, dass es sich bei der rumänischen ID-Karte sowie dem Führerschein um Fälschungen handelt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro aufbringen. Er muss sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell