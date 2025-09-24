Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen/Groß-Hausen: Durchs Küchenfenster eingestiegen

Polizei sucht Zeugen

Einhausen/Groß-Hausen (ots)

Kriminelle hatten es am Dienstag (23.9.) auf ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße abgesehen und dort mehrere Tausend Euro erbeutet. Auf bislang ungeklärte Weise gelangten die Unbekannten zwischen 7.30 Uhr und 20.00 Uhr vermutlich über ein Küchenfenster in eine Wohnung im Erdgeschoss. Dort entwendeten sie das Bargeld des Bewohners, bevor sie unbemerkt flüchteten.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252/706-555 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell