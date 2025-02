POL-BI: Safe aus Wettbüro gestohlen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte, Dornberg - Am Donnerstag, 20.02.2025, erstatten zwei Bielefelder Anzeige, da ihnen ihre Fahrzeuge entwendet worden waren. Am Donnerstag, gegen 20:00 Uhr, stellte ein Pizzalieferant seinen weißen Toyota Aygo aus dem Baujahr 2022 an der Arndtstraße, zwischen der Große-Kurfürsten-Straße und der Siechenmarschstraße, ab, ohne ihn zu verschließen. Anschließend begab er sich in ...

