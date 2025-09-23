Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau/Wembach-Hahn: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der L3477

Groß-Bieberau/Wembach-Hahn (ots)

Am Dienstagmorgen (23.9.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L3477, bei dem ein 62 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 62-Jährige aus Höchst fuhr gegen 9.50 Uhr von Groß-Bieberau in Richtung Wembach-Hahn, als er aus bisher ungeklärten Gründen in einem Kurvenbereich in den Gegenverkehr geriet. Ein ihm entgegenkommender 71-jähriger Autofahrer eines dunklen Coupes konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort von einem Rettungswagen behandelt werden konnten. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Die L3477 blieb bis 14 Uhr durch die Feuerwehr Groß-Bieberau für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt.

