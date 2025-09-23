Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein/Hähnlein: Scheibe von Gemeindezentrum eingeworfen

Wer hat etwas bemerkt?

Alsbach-Hähnlein/Hähnlein (ots)

Unbekannte warfen die Scheibe eines Gemeindezentrums in der Gernsheimer Straße ein und verursachten einen geschätzten Schaden von 1.000 Euro.

Zwischen Sonntagmittag (21.9.) etwa 11.30 Uhr und Montagmittag (22.9.) etwa 12.00 Uhr hatten es die Kriminellen auf das Fenster der Gemeinde abgesehen. Nachdem sie mithilfe einer Steinplatte das Fenster zerstört hatten, stiegen sie in das Gebäude ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet und die Kriminellen flüchteten unbemerkt.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 42 in Pfungstadt, unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.

