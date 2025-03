Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und verletzten Personen

Neubrandenburg (ots)

Am 19.03.2025 um 14:45 Uhr kam es auf dem Friedrich-Engels-Ring auf Höhe der Lessingstraße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden zwei Personen leichtverletzt. Nach derzeitigem Ermittlungstand befuhr der 44 jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Toyota RAV4 in Neubrandenburg den Friedrich-Engels-Ring und musste verkehrsbedingt halten. Der 39 jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Skoda übersah dies und fuhr in der weiteren Folge auf den PKW Toyota auf. Die beteiligten Fahrzeugführer wurden leichtverletzt und durch den eintreffenden Rettungswagen versorgt. Anschließend wurden beide Personen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg wurde zum Einsatz gebracht, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und die Unfallstelle zu beräumen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell