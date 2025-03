Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden-LK Vorpommern-Greifswald-Pasewalk

Neubrandenburg (ots)

Am 18.03.2024, gegen 08:32 Uhr ereignete sich in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. In der Friedensstraße/Kreuzung Richard-Wagner Straße missachtete ein 86-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit einer aus der Richard-Wagner-Straße kommenden 49-jährigen Hyundai-Fahrerin zusammen. Beide PKW wurden durch den Zusammenstoß beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 EUR.

