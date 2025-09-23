Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 11-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Rüsselsheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (23.9.) wurde ein 11 Jahre alter Junge verletzt. Gegen 7.30 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten den Unfall in der Astheimer Straße im Stadtteil Königstädten. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Junge vor einem haltenden Bus auf die Straße gelaufen, wo er vom Fahrzeug einer 42-Jährigen erfasst wurde, die den Bus überholen wollte. Mit Verletzungen am Bein kam der 11-Jährige im Anschluss in ein Krankenhaus. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, die sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 mit der Polizeistation Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

