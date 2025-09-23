POL-DA: Birkenau/Lampertheim: 26 Fahrräder codiert / Weitere Fahrradcodierung in Lampertheim

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau/Lampertheim: 26 Fahrräder codiert

Birkenau/Lampertheim (ots)

Am Montag (22.9.) codierten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Bergstraße beim Rathaus in der Hauptstraße in Birkenau 26 Fahrräder.

Auch in Lampertheim ist es bald wieder soweit. Die Polizeistation führt erneut eine kostenfreie Fahrrad-Codier-Aktion durch. Diese soll am Sonntag (28.9.), in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr, stattfinden. Die Aktion findet im Rahmen des Lampertheimer Präventionstages auf dem Gelände des Lampertheimer Freibades statt.

Wer sein Fahrrad codieren lassen möchte, muss dazu seinen Personalausweis und einen Eigentumsnachweis für das zu codierende Fahrrad mitbringen. Dies kann eine Quittung oder ein Vertrag über den Kauf des Rades sein.

Bei der sogenannten "FEIN-Codierung" wird ein bestimmter, individueller Zahlencode am Fahrradrahmen eingefräst, der allen potenziellen Dieben ein klares Signal gibt: Finger weg, dieses Rad ist nach dem Diebstahl wertlos. Durch die Codierung können verloren gegangene oder gestohlene Fahrräder den rechtmäßigen Eigentümern wieder zugeordnet werden.

Fahrräder mit Carbon-Rahmen können aus technischen Gründen nicht codiert werden. Inhaber eines E-Bikes werden gebeten den Schlüssel für die Antriebsbatterie mitzuführen, weil diese auf Wunsch auch codiert werden kann.

Auf Grund der hohen Nachfrage ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese wird unter der Rufnummer 06206/9440-100 entgegengenommen.

