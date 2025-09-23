PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Grauer BMW "318" (GG-LR 278) gestohlen
Wer hat etwas gesehen?

Bischofsheim (ots)

Am Montagabend (22.9.) zwischen 20 und 22 Uhr haben Kriminelle einen grauen BMW der Modellreihe "3" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-LR 278 war in der Schulstraße, nahe einer Sporthalle, abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto im Anschluss in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06142 / 696 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

