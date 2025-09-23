Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Diebe in Arbeitskleidung entwenden Kabel von Baustelle

Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter hatten es bereits am vergangenen Montag (15.9.) auf eine Baustelle in der Konrad-Adenauer-Straße abgesehen. Im Zeitraum zwischen 17.00 und 18.00 Uhr verschafften die in Arbeitskleidung getarnten Männer sich Zutritt zur Baustelle. Sie entwendeten einen Stromverteiler sowie Kabel und entfernten sich mit einem hellen VW-Bus.

Die Täter werden auf 40 bis 50 Jahre alt geschätzt. Beide trugen Arbeitskleidung der Marke Strauss.

Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die das Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Dieburg, unter der Telefonnummer 06071 9656-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell