Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Eberstadt: E-Scooter Fahrer flüchtet nach Unfall

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Montagabend (22.09.), gegen 17:20 Uhr, ereignete sich im Bereich der Pfungstädter Straße / Görresstraße in Darmstadt (Ortsteil: Eberstadt) ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Scooters stieß mit einem verkehrsbedingt haltenden Auto zusammen und flüchtete anschließend unerkannt von der Unfallstelle.

Der am Auto entstandene Sachschaden wird auf ca. 1800 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, dem Fahrer und/oder dessen E-Scooter geben können, werden gebeten, sich beim 2. Revier Darmstadt (06151 / 969-41210) zu melden.

Berichterstatter: PK Waldhauser (2.Revier Darmstadt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell