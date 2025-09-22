POL-DA: Darmstadt: Socken gestohlen
Zwei junge Männer vorläufig festgenommen
Darmstadt (ots)
Auf mehrere Socken hatten es zwei junge Männer am Samstagmittag (20.9.) am Ludwigsplatz abgesehen. Die beiden hatten gegen 13.10 Uhr die Socken aus einem Sportgeschäft entwenden wollen, als sie von einem Detektiv bemerkt wurden. Der 18-Jährige beschädigte bei seinem Fluchtversuch die Kleidung des Ladendetektivs. Er und sein 17-jähriger Begleiter konnten durch eine schnell hinzugerufene Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Beide müssen sich nun strafrechtlich verantworten.
