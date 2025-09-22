PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Socken gestohlen
Zwei junge Männer vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Auf mehrere Socken hatten es zwei junge Männer am Samstagmittag (20.9.) am Ludwigsplatz abgesehen. Die beiden hatten gegen 13.10 Uhr die Socken aus einem Sportgeschäft entwenden wollen, als sie von einem Detektiv bemerkt wurden. Der 18-Jährige beschädigte bei seinem Fluchtversuch die Kleidung des Ladendetektivs. Er und sein 17-jähriger Begleiter konnten durch eine schnell hinzugerufene Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Beide müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

