Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Tödlicher Unfall durch Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Pkw

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025) kam es gegen 10:05 Uhr auf der Landesstraße 424 bei Hessisch Oldendorf zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 78-jähriger Mann ums Leben kam.

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Kreis Herford mit einer Sattelzugmaschine die L424 in Richtung Fuhlen. Aus bislang unbekannter Ursache, geriet er mit seinem Gespann in einem Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Pkw VW eines 78 Jahre alten Mannes aus dem Flecken Aerzen zusammen. Der Aerzener verstarb an der Unfallstelle.

Bei dem 20-Jährigen wurde zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus. Zudem wurde der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt.

Neben Kräften der Polizei Hameln, Hessisch Oldendorf, Bodenwerder und Bad Pyrmont, sowie des für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariats 7 der Polizeiinspektion, waren auch Rettungsdienste, die Freiwillige Feuerwehr aus Hessisch Oldendorf, ein Notfallseelsorger und ein Unfallgutachter der DEKRA vor Ort. Zur Unfallaufnahme nutzte die Polizei das Photoscan-Verfahren. Dieses dient der Erfassung und Darstellung von komplexen Unfallorten. Das System steigert die Effizienz und Genauigkeit der polizeilichen Unfallaufnahme und ermöglicht die Erstellung von 3D-Modellen.

Die Landesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme von 10:15 Uhr bis 17:20 Uhr gesperrt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 60.000 EUR geschätzt.

Die Polizei Hessisch Oldendorf sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Hessisch Oldendorf unter der Telefonnummer 05152/ 69872-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell