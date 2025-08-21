Northeim (ots) - Einbeck, Mittwoch, 15.00 - 16.00 Uhr EINBECK (Wol) Am gestrigen Mittwoch wurde die Polizei Einbeck und über ein vollendetes Betrugsdelikt informiert. Eine Seniorin (über 80 Jahre alt) aus Einbeck wurde gegen 15 Uhr von einem Mann angerufen. Der Mann sprach akzentfreies Hochdeutsch und gab an "Herr Bentsch" vom Gericht zu sein. Er berichtete, dass die Tochter einen Unfall verursacht hätte und dabei eine Frau verstorben sei. Um einen sofortigen ...

