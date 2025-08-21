POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go), Auschnippe/Wiesenstraße, Mittwoch, der 20.08.2025, 20:00 Uhr. Ein 58- jähriger PKW Fahrer aus Hardegsen und ein 20- jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhren die Auschnippe aus Richtung Sohlingen kommend in Richtung Wiesenstraße. Am Kreisel musste der 20- jährige verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah der 58- jährige und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Am PKW des 20- jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell