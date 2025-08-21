PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Auschnippe/Wiesenstraße, Mittwoch, der 20.08.2025, 20:00 Uhr. Ein 58- jähriger PKW Fahrer aus Hardegsen und ein 20- jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhren die Auschnippe aus Richtung Sohlingen kommend in Richtung Wiesenstraße. Am Kreisel musste der 20- jährige verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah der 58- jährige und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Am PKW des 20- jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 08:02

    POL-NOM: Vollendeter Schockanruf

    Northeim (ots) - Einbeck, Mittwoch, 15.00 - 16.00 Uhr EINBECK (Wol) Am gestrigen Mittwoch wurde die Polizei Einbeck und über ein vollendetes Betrugsdelikt informiert. Eine Seniorin (über 80 Jahre alt) aus Einbeck wurde gegen 15 Uhr von einem Mann angerufen. Der Mann sprach akzentfreies Hochdeutsch und gab an "Herr Bentsch" vom Gericht zu sein. Er berichtete, dass die Tochter einen Unfall verursacht hätte und dabei eine Frau verstorben sei. Um einen sofortigen ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 07:44

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

    Einbeck (ots) - 37586 Dassel, K 515, Einmündungsbereich zur Gestütenstraße, Mi., 20.08.2025, 11:10 Uhr Einbeck (mho) Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Mittwoch in Einbeck. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 71-jähriger Pkw-Fahrer die Gestütenstraße und wollte auf die K 515 abbiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten ( von Erichsburg kommenden ) Pkw einer 33-jährigen Frau aus ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 07:28

    POL-NOM: Auffahrunfall

    Northeim (ots) - Northeim, Harztor, Mittwoch, 20.08.2025, 12.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Mittwoch gegen 12.00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Hannoveraner die Straße Harztor in Richtung Konrad-Adenauer-Damm in Northeim und beabsichtige in die Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen verkehrsbedingt haltenden Lkw und fuhr auf dessen Heck auf. Der 64-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Lkw-Fahrer aus Teistungen (Thüringen) wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren