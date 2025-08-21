POL-NOM: Auffahrunfall
Northeim (ots)
Northeim, Harztor, Mittwoch, 20.08.2025, 12.00 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Mittwoch gegen 12.00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Hannoveraner die Straße Harztor in Richtung Konrad-Adenauer-Damm in Northeim und beabsichtige in die Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen verkehrsbedingt haltenden Lkw und fuhr auf dessen Heck auf.
Der 64-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Lkw-Fahrer aus Teistungen (Thüringen) wurde durch den Unfall nicht verletzt.
Es kam zu einem geschätzten Sachschaden von 6.000 Euro.
