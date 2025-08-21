Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Wilhelmstraße, Mittwoch, 20.08.2025, 13.10 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 13.10 Uhr saß eine 52-jährige Frau aus Sudershausen in einem Auto. Das Auto hatte sie zu diesem Zeitpunkt in der Wilhelmstraße in Northeim geparkt. Linksseitig neben ihrem Auto parkte ein weißer VW Transporter und fuhr aus der Parklücke heraus. Beim Vorbeifahren kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 52-Jährige stieg aus und versuchte auf sich aufmerksam zu machen. Der Transporter mit Northeimer Kennzeichen entfernte sich unerlaubt in Richtung Friedrichstraße.

An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

