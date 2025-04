Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Feuer im Kellerraum

Am Dienstag rückten Einsatzkräfte in Bad Schussenried aus.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr kam es in der Ingeborg-Bachmann-Straße in einem Heizungsraum eines Gebäudes zu einem Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Durch den Rauch wurde das gesamte Einfamilienhaus beschädigt. Der Polizeiposten Bad-Schussenried vermutet einen Defekt an einer Wärmepumpe als Brandursache. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

++++ 0771082(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell