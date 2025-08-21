Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person zerkratzt Pkw - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Medenheimer Straße, Samstag, 16.08.2025, 12.00 Uhr - Montag, 18.08.2025, 11.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Im Fall einer Sachbeschädigung durch Zerkratzen eines Pkw sucht die Polizei Northeim Zeugen.

Die 70-jährige Geschädigte parkte ihren Pkw von vergangenen Samstag, 12.00 Uhr, bis Montagvormittag auf einem Parkplatz in der Medenheimer Straße in Northeim. In dieser Zeit zerkratze eine unbekannte Person die Beifahrerseite des VW Polo der 70-jährigen Geschädigten mit einem bisher nicht näher bekannten spitzen Gegenstand. Der Schaden beläuft sich auf rund 600,00 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen in dem genannten Tatzeitraum beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell