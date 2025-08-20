POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
USLAR (ke) Schoninger Straße, 19.08.2025, 11:30 Uhr
Ein 19-jähriger Fahrradfahrer aus Wesertal befuhr den Radweg von Vernawahlshausen kommend in Richtung Wiensen. Kurz vor der Bahnunterführung Steimke beabsichtigte er nach links abzubiegen und kollidierte mit dem dort halten Lieferwagen eines Möbelmarktes aus Wesertal. Der Radfahrer wurde hierbei leichtverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.600 EUR.
