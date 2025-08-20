POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
USLAR (ke) Wolfhagen, 19.08.2025, 09:00 Uhr
Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Göttingen befuhren hintereinander die Straße Wolfhagen vom Neustädter Platz kommend in Richtung Auschnippe. Im Bereich der Kreuzung Eschershäuser Straße würgte der 24-jährige seinen Pkw ab, wodurch die 21-jähriger auf sein Fahrzeug auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell