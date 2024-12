Polizei Gütersloh

POL-GT: Raub durch Unbekannten in Multiplex-Kino

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend (18.12., 22.30 Uhr) einen Raub in einem Multiplex-Kino an der Kaiserstraße begangen. Bisherigen Ermittlungen zufolge betrat der Mann den Eingangsbereich, drohte einer 47-jährigen Mitarbeiterin mit einer Axt und forderte diese zur Herausgabe von Bargeld auf. In der Folge erbeutete der Täter Bargeld und flüchtete aus dem Gebäude. Weitere Erkenntnisse zum genauen Tathergang sind Bestandteil der derzeitig andauernden Ermittlungen.

Der Beschreibung nach war der bislang unbekannte Mann zwischen 20 - 30 Jahren alt, hatte dunkle kurze Haare und dunkle Augen. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Cargo-Hose und blauen Sportschuhen. Zudem trug der Mann Handschuhe.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Raubdelikt machen oder hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen am Tatort machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

