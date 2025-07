Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Randalierer

Offenburg (ots)

Das stark alkoholisierte und aggressive Verhalten eines 26 Jahre alten Mannes hat ihm am frühen Freitagabend vor einem Einkaufsmarkt in der Okenstraße nicht nur eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingebracht, sondern auch unnötige Blessuren. Ein besorgter Zeuge alarmierte kurz nach 18 Uhr die Polizei und meldete einen betrunkenen Mann, der in einer Hecke gelegen haben soll und gegen den außerdem ein Hausverbot für das betreffende Areal vorliegt. Eine Streifenbesatzung der Polizeihundeführerstaffel überprüfte daraufhin die Situation vor Ort. Als die Ordnungshüter den Mittzwanziger einer Kontrolle unterziehen wollten, soll dieser in Richtung der Beamten getreten und sie massiv beleidigt haben. Da er in der Folge den polizeilichen Platzverweis und das bestehende Hausverbot missachtete und keinerlei Kooperationsbereitschaft gezeigt haben soll, wurde der Einsatz eines Diensthundes mit Stoßkorb angedroht. Davon weiterhin unbeeindruckt, soll sich der Mann immer noch aggressiv verhalten haben, weshalb in der Folge der Einsatz des Diensthundes ohne Stoßkorb angedroht wurde. Der 26-Jährige zeigte sich weiterhin eskalierend und soll Schlag- und Trittbewegungen in Richtung des Diensthundes ausgeführt haben, woraufhin Letzterer eingesetzt wurde. Der Randalierer wurde dadurch an seinem Bein und seiner Hand verletzt. Im Anschluss wurde er zur Versorgung seiner Bisswunden in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten blieben unversehrt.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell