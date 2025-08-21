PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vollendeter Schockanruf

Northeim (ots)

Einbeck, Mittwoch, 15.00 - 16.00 Uhr

EINBECK (Wol)

Am gestrigen Mittwoch wurde die Polizei Einbeck und über ein vollendetes Betrugsdelikt informiert. Eine Seniorin (über 80 Jahre alt) aus Einbeck wurde gegen 15 Uhr von einem Mann angerufen. Der Mann sprach akzentfreies Hochdeutsch und gab an "Herr Bentsch" vom Gericht zu sein. Er berichtete, dass die Tochter einen Unfall verursacht hätte und dabei eine Frau verstorben sei. Um einen sofortigen Gefängnisaufenthalt zu vermeiden wurde eine Kaution von 50.000 Euro in bar gefordert. Neben Bargeld wurde auch die Möglichkeit aufgezeigt in Schmuck oder Gold die Kaution zu hinterlegen.

Die Einbeckerin bot Bargeld in Höhe von 35.000 Euro an, welches zu Hause verfügbar war. Gegen 15.55 Uhr erschien ein Mann, um das Bargeld abzuholen. Der Abholer konnte wie folgt beschrieben werden:

   -	Ca. 30 Jahre alt
   -	1,70 - 175m groß
   -	Normale /schlanke Figur
   -	Kein Bart
   -	Dunkle Haare
   -	Heller Pullover
   -	Helle Hose
   -	Dunkelfarbene Umhängetasche.

Eine Verwandte erschien anschließend bei der Einbeckerin und erfuhr von dem Sachverhalt. Durch einen erfolgten Anruf bei der Tochter wurde der Betrug erkannt und die Polizei informiert.

Im Bereich Einbeck kam zu zwei weiteren gemeldeten Betrugsversuchen. Hier wurde der Betrug frühzeitig erkannt, wodurch kein Schaden entstand.

Zeuginnen oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum "Abholer" geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck unter 05561 - 31310 oder bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 21.08.2025 – 07:44

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

    Einbeck (ots) - 37586 Dassel, K 515, Einmündungsbereich zur Gestütenstraße, Mi., 20.08.2025, 11:10 Uhr Einbeck (mho) Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Mittwoch in Einbeck. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 71-jähriger Pkw-Fahrer die Gestütenstraße und wollte auf die K 515 abbiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten ( von Erichsburg kommenden ) Pkw einer 33-jährigen Frau aus ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 07:28

    POL-NOM: Auffahrunfall

    Northeim (ots) - Northeim, Harztor, Mittwoch, 20.08.2025, 12.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Mittwoch gegen 12.00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Hannoveraner die Straße Harztor in Richtung Konrad-Adenauer-Damm in Northeim und beabsichtige in die Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen verkehrsbedingt haltenden Lkw und fuhr auf dessen Heck auf. Der 64-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Lkw-Fahrer aus Teistungen (Thüringen) wurde ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 07:21

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Northeim (ots) - Northeim, Wilhelmstraße, Mittwoch, 20.08.2025, 13.10 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Mittwoch gegen 13.10 Uhr saß eine 52-jährige Frau aus Sudershausen in einem Auto. Das Auto hatte sie zu diesem Zeitpunkt in der Wilhelmstraße in Northeim geparkt. Linksseitig neben ihrem Auto parkte ein weißer VW Transporter und fuhr aus der Parklücke heraus. Beim Vorbeifahren kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 52-Jährige stieg aus und versuchte auf sich ...

    mehr
