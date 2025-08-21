PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Einbeck (ots)

37586 Dassel, K 515, Einmündungsbereich zur Gestütenstraße, Mi., 20.08.2025, 11:10 Uhr

Einbeck (mho)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Mittwoch in Einbeck.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 71-jähriger Pkw-Fahrer die Gestütenstraße und wollte auf die K 515 abbiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten ( von Erichsburg kommenden ) Pkw einer 33-jährigen Frau aus Dassel.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und musste in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

