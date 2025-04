Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos bei Unfall beschädigt

Bleicherode (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Mittwochmorgen die Landstraße 1011 aus Richtung Bleicherode in Richtung der Landstraße 3080. Ersten Ermittlungen zufolge passierte der Fahrer aufgrund der tiefstehenden Sonne das rote Lichtzeichen einer Ampel. In weiterer Folge kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem Pkw, der an der Abfahrt der Autobahn 38, Anschlussstelle Bleicherode, abfuhr und nach links auf die Landstraße 1011 biegen wollte. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

