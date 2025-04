BPOLD-B: Bundespolizei stellt Schleusung von vier Personen in Südbrandenburg fest

Küstrin-Kietz (Märkisch Oderland) (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen deckte die Bundespolizei Donnerstagmorgen die Einschleusung von drei Männern am ehemaligen Grenzübergang in Küstrin-Kietz auf. Den mutmaßlichen Schleuser nahmen die Beamtinnen und Beamten vorläufig fest. Gegen 4:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen in Polen zugelassenen PKW, nach dessen Einreise aus ...

mehr