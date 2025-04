Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Nächtliche Drohnenflüge über Sondershausen - Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Sondershausen (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es in Sondershausen zu Drohenflügen über der Innenstadt. Gegen 23.45 Uhr überflog ein unbemanntes Luftfahrzeug unter anderem die örtliche Kaserne der Bundeswehr in der Kurt-Hafermalz-Straße in West-Ost-Richtung. Ein weiteres Mal wurde eine Drohne bei einem Überflug in Nord-Süd-Richtung gegen 00.05 Uhr gesichtet. Die Flughöhe des Luftfahrzeugs wurde auf etwa 50 Meter geschätzt.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Nordhausen um Hinweise, wer in der Zeit um Mitternacht ein Luftfahrzeug, dass visuell über rotes und grünes Blinklicht sowie akustisch wahrnehmbar war. Auch Hinweise, wo die Drohne gestartet oder gelandet wurde sind für die Ermittlungen von Bedeutung. Zudem ist nicht auszuschließen, dass Flüge über weiteren Ortsteilen der Kreisstadt stattgefunden haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Kripo Nordhausen zu melden und ihre Beobachtungen anzugeben.

Aktenzeichen: 0097459

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell