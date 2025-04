LPI-NDH: Fünf Menschen bei Auffahrunfall verletzt

Nägelstedt (ots) - Am Dienstagnachmittag stand gegen 16 Uhr eine Rasenfläche von etwa 20 Metern Länge in Flammen. Der Brandort befand sich in der Nähe eines Plattenweges zwischen den Ortslagen Nägelstedt und Großvargula. Warum das Feuer ausbrach, ist gegenwärtig noch unklar. Wer Hinweise zum Brandgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0097238 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

