Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Grauer Mercedes "B200" (GG-YW 318) gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Kelsterbach (ots)

Zwischen Samstag (20.9.), 17 Uhr, und Sonntag (21.9.), 1 Uhr, haben Kriminelle einen grauen Mercedes "B200" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-YW 318 war in der Rüsselsheimer Straße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06142 / 696 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell