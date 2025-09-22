PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Fenster mit Steinwürfen beschädigt/Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots)

In der Nacht von Samstag (20.9.) auf Sonntag (21.9.) in der Zeit von 23.30 bis 1.30 Uhr beschädigten Unbekannte zwei Fensterscheiben im Krautweg in Reichelsheim. Zunächst wurde im ersten Stock das Badezimmerfenster einer Wohnung mit einem Stein eingeschlagen. Im zweiten Stock desselben Hauses wurde ebenfalls eine Fensterscheibe beschädigt. Der Schaden wird derzeit insgesamt auf rund tausend Euro geschätzt. Ob die Kriminellen in das Wohnhaus einbrechen wollten, ist derzeit unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

