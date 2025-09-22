Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Kiosk

Wer hat etwas gesehen?

Bensheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (19.9.), 15 Uhr, und Samstag (20.9.), 15 Uhr, in einen Kiosk, an einem Badesee im Berliner Ring ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum. Dort entwendeten sie unter anderem mehrere Glühbirnen sowie eine Decke. Der Versuch gewaltsam in den Verkaufsraum des Kiosks einzubrechen misslang den Tätern. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Bensheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell